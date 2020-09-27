"كورونا" ينشر عدواه بين 11123 فرنسيًا خلال يوم

الفيروس أودى بحياة 27 شخصًا جديدًا

سجلت فرنسا 11123 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الأحد)، متجاوزة حاجز 10 آلاف حالة، لكنها أقل من الرقم القياسي اليومي البالغ 16096 حالة المسجل الأسبوع الماضي.

وبيّنت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة يبلغ الآن 538569 حالة، وأن عدد المتوفين من جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا زاد 27 إلى 31727، وفقًا لـ "رويترز".