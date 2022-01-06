"التحالف": تدمير 44 آلية للميليشيات الحوثية وقتل 390 عنصرًا

تنفيذ 28 عملية في مأرب و35 في شبوة خلال الـ 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة، وأكد أن الاستهدافات في مأرب دمرت 19 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت 150 عنصرًا من الميليشيات الإرهابية.

كما أعلن "التحالف" تنفيذ 35 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في شبوة خلال 24 ساعة، وأكد أن الاستهدافات في شبوة دمرت 25 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت 240 عنصرًا.