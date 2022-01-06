"التحالف": تدمير 44 آلية للميليشيات الحوثية وقتل 390 عنصرًا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة، وأكد أن الاستهدافات في مأرب دمرت 19 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت 150 عنصرًا من الميليشيات الإرهابية.
كما أعلن "التحالف" تنفيذ 35 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في شبوة خلال 24 ساعة، وأكد أن الاستهدافات في شبوة دمرت 25 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت 240 عنصرًا.
تنفيذ 28 عملية في مأرب و35 في شبوة خلال الـ 24 ساعة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة، وأكد أن الاستهدافات في مأرب دمرت 19 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت 150 عنصرًا من الميليشيات الإرهابية.
كما أعلن "التحالف" تنفيذ 35 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في شبوة خلال 24 ساعة، وأكد أن الاستهدافات في شبوة دمرت 25 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت 240 عنصرًا.