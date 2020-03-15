فيديو .. العبدالعالي: نثق بوعي وتعاون جميع المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنازل

دعا إلى عدم تداول الشائعات عن فيروس #كورونا وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

نشر الحساب الرسمي للمتحدث باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي؛ اليوم الأحد، مقطع فيديو للمتحدث تضمن بعض النصائح المهمة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال العبدالعالي: نثق بوعي وتعاون جميع المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنازل والابتعاد عن التجمعات، وعلى كل القادمين إلى المملكة من أيّ دولة أن يلزم الحجر المنزلي، وندعو إلى عدم تداول الشائعات عن فيروس #كورونا الجديد، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

يُذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس تعافي ثاني حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة، وهي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي، حيث استكملت جميع الفحوص والإجراءات الطبية، كما أجريَ فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس، ويتمتع حالياً بصحة جيدة -ولله الحمد- وخرج من مستشفى القطيف المركزي.

ودعت "الصحة" المواطنين والمقيمين كافة، إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، ناصحةً الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وجدّدت "الصحة" التأكيد على الجميع أهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة، والتواصل مع 937 بهذا الخصوص.