دور المجموعات لكأس آسيا.. 95 هدفًا و129 بطاقة صفراء

بعد أن أُسدل الستار على منافسات دور المجموعات في كأس آسيا 2019 في الإمارات اتضحت معالم مواجهات دور الـ16 من البطولة باكتمال عقد المنتخبات المتأهلة؛ وذلك بعدما حصل منتخبا عمان وفيتنام على آخر بطاقتين مخصصتين لأفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث.

وتعتبر هذه النسخة الأكبر من حيث المنتخبات المشاركة؛ وهو ما أعطى البطولة نكهة خاصة من حيث المؤشرات التهديفية.

وشهدت هذه المرحلة إثارة كبيرة، ونتائج مميزة، إضافة إلى عدد وافر من البطاقات الملونة، إلى جانب ركلات الجزاء.

المنتخبات المتأهلة:

تأهل عن المجموعة الأولى كل من منتخب الإمارات بالصدارة، ومنتخب تايلاند بالوصافة، وانتزع منتخب البحرين إحدى بطاقات الترشح لأفضل "ثوالث".

وعن المجموعة الثانية تأهل منتخبا الأردن في الصدارة، يليه منتخب أستراليا وصيفًا.

وفي المجموعة الثالثة تأهلت منتخبات كوريا الجنوبية والصين وقيرغيزستان "ضمن أفضل ثوالث".

وعن المجموعة الرابعة تأهل كل من إيران والعراق وفيتنام "ضمن أفضل ثوالث".

أبرز ملامح دور المجموعات

إحصائيات عامة:

أُقيمت 36 مباراة، سُجل فيها 95 هدفًا بواقع (2.6) هدف في المباراة الواحدة. وتم تسجيل 36 هدفًا في الجولة الأولى، و30 هدفًا في كل من الجولتين الثانية والثالثة من 292 تسديدة، وتم تسجيل 3 أهداف بنيران صديقة، جاءت عن طريق بافيل ماتياش لاعب قيرغيزستان في مرماه أمام الصين، وسعود السوادي لاعب اليمن أمام إيران، وعلي فائز عطية لاعب العراق أمام فيتنام.

- احتُسبت 9 ركلات جزاء، سُجلت منها 9، فيما أهدر حسن العيدوس لاعب منتخب قطر بعد أن تصدى لها محمد العويس حارس المنتخب السعودي.

- التعادل السلبي حضر 3 مرات فقط من أصل 5 تعادلات إجمالاً في البطولة، بينما انتهت 31 مباراة أخرى بفوز أحد الطرفين. والمفارقة أن تعادلين سلبيين من أصل الثلاثة كان منتخب فلسطين طرفًا فيهما أمام كل من سوريا والأردن.

- تم إشهار 129 بطاقة صفراء، إضافة إلى 4 بطاقات حمراء، كانت من نصيب محمد صالح "فلسطين"، وهان كوانج سونج وجونج أيل جوان "كوريا الشمالية"، وإيجور كريمتس "أوزبكستان".

- أكبر نتيجة سُجلت في البطولة كانت في مباراة منتخب قطر حينما حققت الفوز على كوريا الشمالية بسداسية (6-0).

إحصائيات المنتخبات

- منتخبات قطر وكوريا الجنوبية واليابان هي المنتخبات الوحيدة التي حصدت العلامة الكاملة (9 نقاط).

- 4 منتخبات لم تحصد أي نقطة في الجولات الثلاث، هي (تركمانستان، كوريا الشمالية، اليمن والفلبين)، فيما لم تحقق 6 منتخبات أي فوز، هي (فلسطين، سوريا، اليمن، الفلبين، كوريا الشمالية وتركمانستان)، فيما حققت 8 منتخبات الفوز مرة واحدة، هي (الإمارات، تايلاند، البحرين، الهند، قيرغيزستان، فيتنام، لبنان وعمان).

- 7 منتخبات لم تتعرض للخسارة، هي (الأردن، الإمارات، إيران، العراق، كوريا الجنوبية، قطر واليابان).

- منتخب قطر الأقوى هجوميًّا؛ إذ سجل 10 أهداف، فيما يعتبر منتخبا فلسطين واليمن الأضعف هجوميًّا؛ إذ لم يسجلا في البطولة أي هدف.

- تعد منتخبات الأردن وكوريا الجنوبية وإيران وقطر الأقوى دفاعيًّا؛ إذ لم تستقبل شباكها أي هدف، بينما تعتبر كوريا الشمالية الأضعف دفاعيًّا بعد استقبال 14 هدفًا.

مباريات دور الـ16

20 يناير: الأردن – فيتنام، تايلاند – الصين، إيران – عمان

21 يناير: اليابان – السعودية، أستراليا – أوزبكستان، الإمارات – قرغيزستان

22 يناير: كوريا الجنوبية – البحرين، قطر – العراق