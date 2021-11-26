"الغارديان": الصحة العالمية تجتمع لبحث خطورة سلالة جديدة من كورونا.. اليوم

تم اكتشافها في جنوب إفريقيا.. يخشى أن تكون أسوأ متغير من كوفيد-19

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن منظمة الصحة العالمية، تجتمع اليوم الجمعة؛ لتقييم خطورة سلالة كورونا الجديدة التي تم اكتشافها في جنوب إفريقيا، والتي يخشى أن تكون أسوأ متغير من كوفيد-19 يتم تحديده حتى الآن.

وسيقرر الاجتماع ما إذا كان ينبغي تحديد المتغير B.1.1.529 على أنه "مصدر قلق"، كما سيقرّر ما إذا كانت المنظمة ستعطي المتغير اسما جديدا، وإذا حدث ذلك، فمن المحتمل أن يكون اسمه "نو".

وقالت الدكتورة ماريا فان كيركوف؛ الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن سلالات كوفيد-19: "لا نعرف كثيراً عن هذا المتغير حتى الآن. ما نعرفه هو أن به عدداً كبيراً من الطفرات. والقلق هو أنه عندما يكون لديك كثير من الطفرات، يمكن أن يكون لها تأثير على كيفية تصرف الفيروس".

وتحمل السلالة الجديدة ضعف عدد التحورات في السلالة "دلتا"، ومن بينها مرتبطة بتفادي الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.