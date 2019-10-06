القصبي: تسليم 94 % من المبالغ المستردة من المساهمات لأصحابها

وزير التجارة: هناك 254 مليون ريال تمثل المبلغ المتبقي من تصفيتها

أكّد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي؛ أنه تمّ تسليم أكثر من 94 % من مجموع المبالغ المستردة من المساهمات العقارية المتعثرة لأصحابها.

وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": بجهود @saTasfiah "تصفية" تمّ تسليم أكثر من 94 % من مجموع المبالغ المستردة من المساهمات العقارية المتعثرة لأصحابها، ولأن #حقوقكم_أمانة، فإن هناك 254 مليون ريال تمثل المبلغ المتبقي من تصفية تلك المساهمات، آمل من الجميع التأكّد من استحقاقهم أو مورثيهم بالبحث في الرابط:

https://tasfiah.sa/pages/ha/

وزارة التجارة والاستثمار وزير التجارة والأستثمار ماجد القصبي تصفية

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06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441 10:51 AM

وزير التجارة: هناك 254 مليون ريال تمثل المبلغ المتبقي من تصفيتها

القصبي: تسليم 94 % من المبالغ المستردة من المساهمات لأصحابها

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكّد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي؛ أنه تمّ تسليم أكثر من 94 % من مجموع المبالغ المستردة من المساهمات العقارية المتعثرة لأصحابها.

وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": بجهود @saTasfiah "تصفية" تمّ تسليم أكثر من 94 % من مجموع المبالغ المستردة من المساهمات العقارية المتعثرة لأصحابها، ولأن #حقوقكم_أمانة، فإن هناك 254 مليون ريال تمثل المبلغ المتبقي من تصفية تلك المساهمات، آمل من الجميع التأكّد من استحقاقهم أو مورثيهم بالبحث في الرابط:

https://tasfiah.sa/pages/ha/

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وزارة التجارة والاستثمار وزير التجارة والأستثمار ماجد القصبي تصفية

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