القصبي: تسليم 94 % من المبالغ المستردة من المساهمات لأصحابها

أكّد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي؛ أنه تمّ تسليم أكثر من 94 % من مجموع المبالغ المستردة من المساهمات العقارية المتعثرة لأصحابها.
وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": بجهود @saTasfiah "تصفية" تمّ تسليم أكثر من 94 % من مجموع المبالغ المستردة من المساهمات العقارية المتعثرة لأصحابها، ولأن #حقوقكم_أمانة، فإن هناك 254 مليون ريال تمثل المبلغ المتبقي من تصفية تلك المساهمات، آمل من الجميع التأكّد من استحقاقهم أو مورثيهم بالبحث في الرابط:
https://tasfiah.sa/pages/ha/وزارة التجارة والاستثمار وزير التجارة والأستثمار ماجد القصبي تصفية
وزير التجارة: هناك 254 مليون ريال تمثل المبلغ المتبقي من تصفيتها
أكّد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي؛ أنه تمّ تسليم أكثر من 94 % من مجموع المبالغ المستردة من المساهمات العقارية المتعثرة لأصحابها.
وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": بجهود @saTasfiah "تصفية" تمّ تسليم أكثر من 94 % من مجموع المبالغ المستردة من المساهمات العقارية المتعثرة لأصحابها، ولأن #حقوقكم_أمانة، فإن هناك 254 مليون ريال تمثل المبلغ المتبقي من تصفية تلك المساهمات، آمل من الجميع التأكّد من استحقاقهم أو مورثيهم بالبحث في الرابط:
https://tasfiah.sa/pages/ha/