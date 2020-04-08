جُرّب على رئة بشرية في أنبوب.. عقار يوقف تكاثر "كورونا"

يصنع على شكل حبوب تُعطى بالفم

أفاد باحثون أميركيون بأن دواءً جديدًا في شكل حبوب تعطي عبر الفم، نتائج جيدة في الحيوانات ضد "كوفيد-19"، وبصدد تجريبه على البشر؛ ما قد يجعله الأول من نوعه لمكافحة الوباء، بحسب ما ذكرت "الحرة" اليوم (الأربعاء).

وأضافوا أن الدواء أوقف تكاثر الفيروس المسبب للمرض في رئتي فئران مصابة لعدة أيام، وحسّن من أداء الرئتين، والنتائج ذاتها رصدت في خلايا رئة بشرية لكن في أنبوب اختبار.

ووفقاً للدراسة التي نُشرت في دورية "ساينس تراديشنال مديسن" يسمى الدواء: EIDD-2801 ، وهو يعرقل آلية رئيسية تسمح لفيروس سارس –كوف 2 بالتكاثر بأعداد كبيرة والتسبب بالعدوى.

وبنجاحه لدى البشر، فسيكون أول دواء متاح في شكل حبة للحد من الوباء الذي تسبب حتى الآن في وفاة عشرات آلاف الأشخاص، وإصابة مئات آلاف آخرين حول العالم.

