المتحدث الأمني: رجال الأمن يواصلون ضبط مخالفات عدم الالتزام بالكمامات الطبية

قال: نواصل تطبيق لائحة الحد من التجمعات ومتابعة الالتزام بالبروتوكولات المحددة

قال المتحدث الأمني لـ #وزارة_الداخلية اليوم: إن الجهات الأمنية تواصل تطبيق لائحة الحد من التجمعات، ومتابعة الالتزام بالبروتوكولات المحددة.

وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا: يواصل رجال الأمن ضبط مخالفات عدم الالتزام بذلك، ومباشرة البلاغات.

وأهاب متحدث #الداخلية بالمواطنين والمقيمين الاستمرار بالتدابير الوقائية، مبينا أن رجال الأمن يواصلون ضبط مخالفات عدم الالتزام بالكمامات الطبية.

المتحدث الأمني لـوزارة الداخلية الكمامات الطبية

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23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 04:21 PM

قال: نواصل تطبيق لائحة الحد من التجمعات ومتابعة الالتزام بالبروتوكولات المحددة

المتحدث الأمني: رجال الأمن يواصلون ضبط مخالفات عدم الالتزام بالكمامات الطبية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال المتحدث الأمني لـ #وزارة_الداخلية اليوم: إن الجهات الأمنية تواصل تطبيق لائحة الحد من التجمعات، ومتابعة الالتزام بالبروتوكولات المحددة.

وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا: يواصل رجال الأمن ضبط مخالفات عدم الالتزام بذلك، ومباشرة البلاغات.

وأهاب متحدث #الداخلية بالمواطنين والمقيمين الاستمرار بالتدابير الوقائية، مبينا أن رجال الأمن يواصلون ضبط مخالفات عدم الالتزام بالكمامات الطبية.

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المتحدث الأمني لـوزارة الداخلية الكمامات الطبية

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