"الأرصاد" تبشّر بحالة مطرية جديدة تمتد بمناطق واسعة: "ترقبوها الأربعاء"

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، عن وجود مؤشرات أولية لحالة مطرية متوقعة -بمشيئة الله- اعتباراً من مساء الأربعاء المقبل.
وأوضحت الهيئة أن الحالة متوقعة على مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان؛ تمتد إلى مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية، وأجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة وحائل.
وتابعت: سيتم -بمشيئة الله- إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
الهيئة أكّدت أنها مؤشرات أولية.. وقالت: سيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً
كشفت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، عن وجود مؤشرات أولية لحالة مطرية متوقعة -بمشيئة الله- اعتباراً من مساء الأربعاء المقبل.
وأوضحت الهيئة أن الحالة متوقعة على مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان؛ تمتد إلى مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية، وأجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة وحائل.
وتابعت: سيتم -بمشيئة الله- إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً.