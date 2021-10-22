بريطانيا تسجل 52,009 إصابات جديدة و115 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات 8,641,221 والوفيات 139,146 شخصاً

سجّلت بريطانيا 52,009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و115 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,641,221، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,146.