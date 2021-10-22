بريطانيا تسجل 52,009 إصابات جديدة و115 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات 8,641,221 والوفيات 139,146 شخصاً

سجّلت بريطانيا 52,009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و115 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,641,221، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,146.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

2

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443 12:55 AM

إجمالي الإصابات 8,641,221 والوفيات 139,146 شخصاً

بريطانيا تسجل 52,009 إصابات جديدة و115 وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

3 233

سجّلت بريطانيا 52,009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و115 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,641,221، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,146.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021