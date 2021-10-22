بريطانيا تسجل 52,009 إصابات جديدة و115 وفاة بكورونا

سجّلت بريطانيا 52,009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و115 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,641,221، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,146.
إجمالي الإصابات 8,641,221 والوفيات 139,146 شخصاً
سجّلت بريطانيا 52,009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و115 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,641,221، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,146.