"المسند" يكشف توقعاته للطقس خلال مباراة كأس الملك

أكد أن المواجهة ستقام مساء.. والأمطار متوقعة عصرًا

كشف الدكتور عبدالله المسند عن توقعاته حول الأمطار خلال مباراة نهائي كأس الملك؛ وذلك خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "120" على القناة "الإخبارية" السعودية.

وقال "المسند" إنه يتوقع ألا تؤثر الأمطار على المباراة النهائية؛ بسبب توقيتها الذي لا يأتي في عنف الحالة التي تشتد عصرًا؛ حيث تقام المباراة مساءً.

وأضاف: الرياح الجنوبية المتوقعة يوم غد، لن تكون بالصورة التي تمنع الفعالية، كما أن الأمطار تأخذ صفة الأمطار الشتوية الهادئة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أوضحت تفاصيل تصريح المتحدث باسم الهيئة لإذاعة mbcfm، حول قرار تأجيل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقالت الهيئة: وفقًا لما أوضحه الناطق الرسمي في المقابلة؛ فإن قرار التأجيل معنيّ بوزارة الرياضة في حالة وجود ظواهر جوية محتملة تستدعي ذلك، ولم يذكر أن هناك تأجيلًا محتملًا.