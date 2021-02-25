فيصل بن فرحان يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية المملكة المتحدة

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.