ضبط مخدرات ومطلوبين.. 8 إنجازات يحققها "أمني الأفلاج" في أسبوع

حُرّرت محاضر لجميع الحالات وتم تسليمهم والمضبوطات للجهة المختصة

نجح مركز الضبط الأمني في الأفلاج خلال هذا الأسبوع في الإطاحة بمطلوبين للجهات الأمنية كما ضبط آخرين بحوزتهم حبوب مخدرة ومحظورة.

وفي التفاصيل، حقق رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في الأفلاج ،خلال الأسبوع الحالي 8 إنجازات أمنية متفاوتة منها ضبط ثلاثة مطلوبين للجهات الأمنية والإطاحة بخمسة أشخاص بحوزتهم حبوب مخدرة ومحظورة، كان آخرها مساء أمس الأربعاء بعد أن استوقف مركز الضبط الأمني بالأفلاج شاباً يقود مركبة باتجاه الشمال وبعد إخضاعها للتفتيش عثر بحوزته على 60 حبة محظورة.

تم تحرير محاضر لجميع الحالات وتسليمهم والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.