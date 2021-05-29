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تُقدَّم فيها فحوصات "كورونا" بعد حجز موعد من خلال "صحتي"

"صحة عسير": أكثر من 434 ألف مستفيد من خدمات مركز تأكد

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أكدت "صحة عسير" أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز تأكد في مدينة أبها بلغ 434675 مستفيدًا منذ انطلاقته حتى الآن.



يُذكر أن مراكز (تأكد) خصصتها وزارة الصحة للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).