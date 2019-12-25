مدير "تعليم سراة عبيدة" يتفقد الاختبارات بمدارس الحد الجنوبي

أكد على تهيئة البيئة المحفزة للتفوق الدراسي

قال مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، خلال زيارته لمدارس الحد الجنوبي: إن إدارة التعليم تسعى لتهيئة البيئة التعليمية المحفزة للتفوق الدراسي في مدارس الحد الجنوبي.

وأضاف: كما تسعى إلى تلبية كل الاحتياجات وتذليل الصعوبات والتحديات؛ لتحقق المدارس أهدافها؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تقضي بالعمل على دعم هذا الجزء الغالي من وطننا الحبيب، وتسخير جميع الإمكانات للنهوض بالعمل التعليمي فيه، والتغلب على الظروف الطارئة التي يمر بها.

يُذكر أن مدير التعليم زار مدرسة ربعي بن عامر، وهي من مدارس مركز الربوعة بالحد الجنوبي، المُتوأمة مع مدارس محافظة أحد رفيدة، ضمن خطته لزيارة مدارس المحافظة بشكل عام، ومدارس الحد الجنوبي على وجه الخصوص.

واطلع خلال زيارته على سير الاختبارات في المدرسة، وأشرف على اللجان والسجلات وأعمال الكنترول المنظمة للاختبارات، وأشاد بجهود قائد ومنسوبي المدرسة المميزة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها تلك المدارس.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لـ"تعليم سراة عبيدة" المكلف علي المالكي: إن الزيارة تأتي في إطار دعم ومساندة مدارس التعليم بالحد الجنوبي من المسؤول عن التعليم بالإدارة، كما أنها متابعة ميدانية مباشرة لهذه المرحلة المفصلية المهمة في حياة الطلاب والطالبات بهذا الجزء الغالي من وطننا الحبيب، والتي هي مرحلة جني نواتج التعلم للفصل الدراسي الماضي.