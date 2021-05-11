إطلاق نار داخل مدرسة روسية ينتهي بـ11 قتيلاً بينهم 9 أطفال

بوتين يعزي ويصدر تعليمات بتشديد قواعد حيازة المدنيين للأسلحة

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، الثلاثاء، نقلاً عن خدمة الطوارئ أن 11 لقوا مصرعهم بينهم 9 أطفال ونُقل 4 إلى مستشفى بعد إطلاق نار بمدرسة في مدينة قازان الروسية.



ووردت تقارير متعارضة فقالت بعض وكالات الأنباء إن قاصرَين مسلحَين نفذا الهجوم وقالت أخرى إن الأمر من تنفيذ شخص واحد.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن مسلحاً اعتُقل وتردد دوي انفجار بالمدرسة، ولم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عربات الطوارئ مصطفة خارج المدرسة وأشخاصاً يركضون صوب المبنى.

وأظهرت لقطات أخرى نوافذ مهشمة وحطاماً متناثراً بالخارج.





ووفق موقع "روسيا اليوم" أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لذوي ضحايا الهجوم المسلح وأصدر تعليمات بتشديد قواعد حيازة المدنيين للأسلحة.