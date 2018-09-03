"التقني" تعلن عدد المتدرّبين المقبولين في كلياتها ومعاهدها للفصل الأول

فيما بلغ إجمالي المستمرين ببرامج المؤسسة كافة أكثر من 190 ألف متدرّب

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع بداية العام التدريبي الجديد، قبول 52561 متدرّباً ومتدرّبة في الكليات والمعاهد التابعة لها للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1439 / 1440.

وبيّنت المؤسسة، في بيانٍ لها، أن أعداد المقبولين في الكليات التقنية وصلت 41596، منهم 32080 متدرّباً في برنامج الدبلوم للبنين، و5022 للبنات، كما بلغ عدد المقبولين في الدبلوم التطبيقي المسائي 620 متدرّباً، فيما بلغت أعداد المقبولين في البكالوريوس الصباحي للبنين 367 متدرّباً، و1934 متدرّباً في البكالوريوس التطبيقي المسائي.

كما أوضحت المؤسسة أنه تم قبول أكثر من 11 ألفاً في الكليات التقنية العالمية ومعاهد الشراكات الإستراتيجية؛ حيث تمّ قبول أكثر من 3200 متدرب في دبلوم الكليات التقنية العالمية، وأكثر من 4500 متدرّبة، إضافة إلى 3000 متدرّب في دبلوم معاهد الشراكات الإستراتيجية، وبهذا بلغ إجمالي المستمرين في برامج المؤسسة كافة هذا العام، أكثر من 190 ألف متدرّب ومتدرّبة.

وتقدم المؤسسة مختلف البرامج التدريبية التقنية والمهنية؛ من خلال (44) كلية تقنية للبنين، و(23) كلية تقنية للبنات، و(48) فرعاً من فروع الكليات، إضافة إلى 31 كلية عالمية للبنين والبنات، و64 معهداً صناعياً ثانوياً، و24 معهداً يتم تشغيلها بالشراكة مع قطاع الأعمال في مناطق المملكة كافة.