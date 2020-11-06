"الأرصاد" تنبّه لسحب رعدية على "القنفذة والليث"

الحالة تستمر حتى الساعة 8 من مساء اليوم الجمعة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من سحب رعدية تُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث.

وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.