"أمن بيولوجي".. أستراليا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة "كورونا"

إغلاق المدن وفرض حظر التجول والحجر الصحي

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأربعاء، حالة طوارئ تتعلق بالأمن البيولوجي البشري، مطالباً المواطنين بعدم السفر للخارج؛ بسبب وباء "كورونا"، الذي حذر من احتمال استمراره ستة أشهر على الأقل.

ويمنح الإعلان الرسمي الحكومة سلطة إغلاق المدن أو المناطق، وفرض حظر التجول والحجر الصحي، إذا اعتبر ذلك ضرورياً لاحتواء انتشار الفيروس، وفقاً لـ"رويترز".

وكان رفع الإخطار الرسمي إلى "المستوى 4: لا تسافر" إلى أي دولة في العالم، في سابقة هي الأولى من نوعها، مصحوباً بحظر على أي تجمعات داخلية غير ضرورية لأكثر من 100 شخص.