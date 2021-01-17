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الصحة الإماراتية: 5 وفيات ووصل إجمالي عدد الوفيات إلى 745

إصابات كورونا في الإمارات تتخطى 3400 حالة في 24 ساعة

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سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3.453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 253.261 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أنها سجّلت 5 وَفَيَات جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 745، مشيرة إلى شفاء 3.268 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 225.374 حالة.