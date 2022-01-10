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اللاعب قال إنه أتم التوقيع لنادٍ آخر بناءً على رغبته

الشباب: اتفقنا الأحد مع "شراحيلي".. وفي الرابعة عصرًا غيّر رأيه

أوضح مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، اليوم الاثنين، عن تطورات بشأن ملف تجديد عقد لاعب الفريق الكروي الأولي أحمد شراحيلي.

وكشفت إدارة الشباب، في بيان عبر حساب النادي الرسمي على "تويتر"، إنه جرى التوصل إلى اتفاق نهائي بين رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان واللاعب، بحضور وكيله، لكنها فوجئت بعد ذلك بتغيير الاتفاق وبمطالبات مالية إضافية من اللاعب".



وتابعت: "ما اضطر رئيس مجلس الإدارة إلى تلبيتها والاتفاق مع اللاعب مجددًا على كافة الطلبات، بحضور المدير التنفيذي لكرة القدم والمدير الفني للفريق".



وأضافت الإدارة الشبابية البيان: "تم تحديد موعد توقيع عقد التجديد مساء أمس الأحد، بالإضافة إلى تجهيز شيك الدفعة المقدمة للاعب، إلا أنها تفاجأت خلال ساعات بعد دخول اللاعب الفترة الحرة وتحديدًا الساعة الرابعة عصرًا أمس الأحد باعتذاره عن التوقيع وإبلاغه إدارة النادي من خلال أنه قد غير رأيه وأنه أتم التوقيع لنادٍ آخر بناءً على رغبته".



وأكدت إدارة النادي للجميع رفضها القاطع للمزايدات من قبل أي طرف، والأسلوب المتخذ من قبل اللاعب ووكيله، وأنها تتعامل مع الجميع باحترافية تامة حسب أنظمة ولوائح الاحتراف حفاظًا على مكتسبات النادي.



وزادت : "كما تؤكد ثقتها الكاملة في مجموعة اللاعبين المميزين والقادرين على تحقيق طموحات إدارة وجماهير نادي الشباب، وتعويض أي لاعب في مختلف المراكز".



وختم البيان: "انتقال أي لاعب أو عدم رغبته بالتجديد والاستمرار في النادي لن يؤثر إطلاقًا على مسيرة الفريق".