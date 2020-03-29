"المسعود" ‫يدشن مبادرة "ناقصنا" لسد نقص الأسر المحتاجة بوادى الدواسر

‫"قويد": تستهدف توفير السلع الضرورية للمحتاجين في ظل أزمة "كورونا"

‫ دشن محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، اليوم بمقر المحافظة وبحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة، مبادرة "ناقصنا" التي ستطلقها الجمعيات الخيرية بالمحافظة، وتهدف إلى سد النقص والاحتياج لدى الأسر المحتاجة من جراء الأزمة الحالية فيروس كورونا (كوفيد – 19) وتضامنًا مع الحملة الوطنية كلنا مسؤول.

‫وأوضح مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة خلف بن محمد بن قويد، أن المبادرة تقوم على خدمة المحتاجين عبر تواصلهم من خلال تطبيق WhatsApp بأرقام الهواتف المحمولة المحددة لإرسال النواقص الضرورية التي يحتاجون إليها لتقوم الجمعيات بتوفيرها عبر شركائها من المحسنين ورجال الأعمال والمؤسسات الداعمة وتوصيلها إليهم في منازلهم.

‫وثمّن "المسعود" خلال التدشين لمركز التنمية والجمعيات هذه المبادرة، وتقديم كامل الدعم من أجل إنجاحها وتحقيق أهدافها.