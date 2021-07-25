انخفاض فائدة التمويل العقاري من البنوك يرفع الطلب 27% حتى مايو 2021

تسهيلات للمواطنين لتعزيز نمو الحصول على المساكن بفوائد منخفضة تبدأ من 1%

سجلت نسبة فوائد القروض العقارية الجديدة خلال العام الجاري 2021، انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالأعوام الماضية بلغت 1- 3.5% لدى بعض المصارف، وتصل إلى 4.9% كحد أقصى مقارنة بنِسَب مرتفعة تتجاوز 16% قبل عدة أعوام، وساهمت الفوائد المنخفضة للقروض السكنية في نمو أعداد المستفيدين من التمويل إلى ما يتجاوز 133 ألف أسرة بنمو 27% حتى شهر مايو 2021.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغ عدد عقود التمويل العقاري السكني المقدمة للأفراد من المصارف المحلية 133.006 عقدًا محققةً نسبة نمو 27% بقيمة 69.5 مليار ريال حتى شهر مايو 2021، وبلغت نسبة النمو في التمويل العقاري 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020، والذي سجل 46.6 مليار ريال لأكثر من 104 آلاف عقد.

وقدّمت البنوك السعودية تسهيلات كبيرة للمواطنين لتعزيز نمو الحصول على المساكن بنسب فوائد منخفضة تبدأ من 1% لدى مصرف الراجحي و2.5% لدى البنك الأهلي السعودي وتصل إلى 4.5% لدى بعض المصارف، وبلغت نسبة التمويل العقاري للفلل السكنية نحو 80% من إجمالي التمويل، وللشقق السكنية 17%؛ فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 3%.

يُذكر أن التمويل العقاري خلال السنوات الثلاث الماضية حقق نموًّا قياسيًّا، وبلغ في 2020 نحو 295.590 عقدًا بقيمة 140.7 مليار مقارنة بنحو 22.259 عقدًا تمويليًّا بقيمة 17مليار في 2016، وكان البنك المركزي قد أصدر "مبادئ التمويل المسؤول للأفراد" في أغسطس 2018؛ بهدف التشجيع على التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات الفعلية من المساكن والأصول للأفراد، بدلًا من الأغراض الاستهلاكية؛ من خلال توفير التمويل المناسب لجميع فئات المجتمع ومراعاة النسبة التي يمكن للعميل تحمّلها مما يضمن العدالة والتنافسية بين الممولين (البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف "ساما" والمرخص لها بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل) بما يحافظ على فاعلية الإجراءات والآليات المتبعة من قِبَلهم وضمان كفاءتها.