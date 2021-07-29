لعودة دراسية آمنة.. 3 مراكز لتطعيم طلاب وطالبات مكة ضد "كورونا"

دعت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة، الطلاب والطالبات، إلى سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا؛ من أجل العودة الآمنة لمقاعد الدراسة.



وحدّد "تعليم مكة" ثلاثة مراكز بإمكان الطلاب والطالبات من خلالها الحصول على اللقاح وهي: مركز اللقاحات بجامعة أم القرى، ومركز لقاحات صحي العكيشية، ومركز تأكد في الزائدي.



وختمت دعوتها بالحجز عبر تطبيق "توكلنا".