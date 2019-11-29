تعنيف امرأة على يد زوجها بالقنفذة .. كاد أن يصل إلى القتل

أخت المجني عليها تروي لـ "سبق" تفاصيل الواقعة

تلقّت وحدة الحماية الاجتماعية في محافظة القنفذة، بلاغاً مساء الإثنين الماضي، مفاده تعرُّض امرأة للتعذيب على يد زوجها، مما أصابها بحروق متفاوتة في أنحاء جسدها وكدمات متفرقة وكسر، ولا تزال المجني عليها ترقد في مستشفى المظيلف.

وقالت أخت المعنّفة في اتصال هاتفي مع "سبق": الواقعة حدثت مساء الإثنين الماضي عندما استعنت بوحدة الحماية الاجتماعية لإنقاذ أختي المعنّفة من قِبل زوجها.

وأضافت: تعرَّضت أختي البالغة من العمر ٢٣ عاماً للتعذيب على يد زوجها في إحدى القرى التابعة لمركز المظيلف بمحافظة القنفذة، مما استدعى الاتصال بوحدة الحماية الاجتماعية، التي بدورها تدخلت على الفور وتولت ملف الحادثة بعد تلقيها الاستغاثة؛ ليتم في ضوء ذلك التواصل مع الجهات الأمنية التي ألقت القبض على الزوج للتحقيق معه.

وأضافت: لا تزال أختي المعنّفة ترقد في مستشفى المظيلف متأثرةً بإصاباتها المتمثلة في حروق متفاوتة في جسدها وكدمات متفرقة في أنحاء جسمها وكسر في إصبعها، إلى جانب أنها تعاني مشكلة في النظر، وتعاني حالة إغماء.

وأردفت: لا نعلم عن أسباب المشكلة التي تعود تفاصيلها إلى أكثر من شهر، وتم القبض على الزوج، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.

وأشادت بدور الحماية الاجتماعية في التفاعل مع بلاغها في أسرع وقت، لإنقاذ أختها، التي تحتفظ "سبق" باسمها"، مما تعرّضت له من تعذيب كاد أن يصل إلى مرحلة القتل، لولا تدخُّل الحماية التي تولت الملف منذ الوهلة الأولى.