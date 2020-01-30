"العفو الدولية": "صفقة القرن" تجرد الفلسطينيين من حقوقهم

طالبت العالم برفضها

أدانت منظمة العفو الدولية خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعرف إعلامياً بـ"صفقة القرن"، على اعتبار أنها تضم مقترحات تنتهك القانون الدولي وتكرس مواصلة تجريد الفلسطينيين من حقوقهم، على حد ما ورد في بيان للمنظمة نقله اليوم (الخميس) "روسيا اليوم".

وطالبت "العفو الدولية" المجتمع الدولي برفض التدابير التي تنتهك القانون الدولي المنصوص عليها، ومنها ضم إسرائيل لمنطقة غور الأردن والغالبية العظمى من المستوطنات غير القانونية في بقية الضفة الغربية المحتلة.

ورفضت المنظمة المقترحات الخاصة بإنشاء آلية تعويض للاجئين الفلسطينيين، بدلاً من منحهم حق العودة.

ولفتت إلى أن "الخطة الأمريكية المزعومة تشمل مقايضات، تتضمن نقل مناطق داخل إسرائيل، بها نسبة عالية من السكان الفلسطينيين إلى دولة فلسطين المستقبلية، مقابل ضم إسرائيل للمستوطنات".