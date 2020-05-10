بالفيديو.. "متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 35% مواطنون و65% غير سعوديين

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد الموافق 2020/05/10م، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 35% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 65% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 143 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1313 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 11,457 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 7 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 246 متوفى.
فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
143 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات
قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد الموافق 2020/05/10م، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 35% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 65% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 143 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1313 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 11,457 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 7 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 246 متوفى.