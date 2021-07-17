أعلى معدل منذ 6 أشهر.. "كورونا" يصيب 54.674 بريطانياً خلال 24 ساعة

استمرار الزيادات لليوم الخامس على التوالي

أفادت وزارة الصحة البريطانية بتسجيل 54.674 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، اليوم (السبت)، ارتفاعاً من 51.870 إصابة أمس، في أعلى زيادة يومية للإصابات بالمرض منذ ستة أشهر.

وسجلت بريطانيا خلال الأيام الأربعة الماضية أعلى زيادات يومية منذ 15 يناير، عندما أعلنت تسجيل 55761 إصابة جديدة.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 07:48 PM

استمرار الزيادات لليوم الخامس على التوالي

أعلى معدل منذ 6 أشهر.. "كورونا" يصيب 54.674 بريطانياً خلال 24 ساعة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت وزارة الصحة البريطانية بتسجيل 54.674 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، اليوم (السبت)، ارتفاعاً من 51.870 إصابة أمس، في أعلى زيادة يومية للإصابات بالمرض منذ ستة أشهر.

وسجلت بريطانيا خلال الأيام الأربعة الماضية أعلى زيادات يومية منذ 15 يناير، عندما أعلنت تسجيل 55761 إصابة جديدة.

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بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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