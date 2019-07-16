أمير الشمالية يستقبل الدفعة الأولى من حجاج العراق عند منفذ جديدة

نوه بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن حتى يؤدوا الفريضة ويعودوا لبلادهم سالمين

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم، الدفعة الأولى لحجاج العراق القادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج عبر منفذ جديدة عرعر.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمنفذ جديدة عرعر، التي شملت الساحات الخارجية المعدة لاستراحة الحجاج، حيث استمع إلى بعض الحجاج الذين أعربوا له عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة على مالقوه من حفاوة ورعاية ودعوا الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل مكروه.

ونوه أمير المنطقة بالحرص والاهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- على خدمة الحجاج وتسهيل أمورهم حتى يؤدوا الفريضة ويعودوا إلى بلادهم سالمين، والاهتمام والعناية المستمرة من سمو ولي عهده الأمين في كل ما يتعلق بشؤون الحج ومتابعة سمو وزير الداخلية.

ولفت الأمير فيصل بن خالد إلى الجهود التي تقدمها المملكة خدمة للإسلام والمسلمين، وفتح أبوابها لاستقبال ضيوف الرحمن بمحبة وحفاوة عبر منافذها البرية والبحرية والجوية، مؤكداً أن المملكة قيادة وشعباً يتشرفون ويفخرون بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة الحجاج.

وبين أمير المنطقة أنه التقى بالحجاج القادمين من الجمهورية العراقية الشقيقة واستمع منهم عما وجدوه من معاملة وما جندت لهم من إمكانيات وما بذل من جهود وتسهيلات من كل القطاعات.

وشملت زيارة أمير منطقة الحدود الشمالية الساحة الجمركية وقسم الحجاج، إذ اطلع على سير العمل بهذا القسم واستمع إلى شرح عن عملية إدخال واستخراج السيارات عن طريق الحاسب الآلي كما شاهد سموه نموذجاً من أعمال التفتيش من خلال غرفة المراقبة.

إثر ذلك توجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى الهلال الأحمر ثم إلى العيادات الخارجية التي تم تزويدها بالأدوية والمعدات الطبية وسيارات الإسعاف وقسم المراقبة والتوعية بالمنفذ بعد ذلك زار المستشفى الموسمي بالمنفذ بكامل التخصصات والأقسام وعيادة الأسنان وعيادة التطعيمات والمختبر وقسم العناية المركزة والصيدلية التي تشتمل على كافة الأدوية، واستمع خلال جولته في المستشفى الموسمي إلى إيجاز عن سير العمل والخدمات التي يقدمها المستشفى لضيوف الرحمن.