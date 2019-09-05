الأهلي يتخذ إجراءات قانونية بحق أحد الكتاب الرياضيين

بعد أن أساء للأمير منصور بن مشعل

أكدت إدارة النادي الأهلي اتخاذها إجراءات قانونية بحق أحد الكتاب الرياضيين لإساءته للأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالناديِ.

وقال النادي الأهلي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": شرعت إدارة النادى الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أحد الكتاب الرياضيين، وذلك بسبب ما أورده في مقاله من إساءات وأكاذيب وافتراءات تجاه الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز المشرف العام على كرة القدم بالنادى.

وتابع البيان: "كما اعتبرت إدارة النادي أن قرار إدارة التحرير في الصحيفة بإجازة المقال ونشره يعد تأييدًا للإساءات والتجاوزات الخطيرة التي ارتكبها الكاتب، وأمام هذا الأمر فإن إدارة النادي الأهلي تؤكد احتفاظها بكامل الحقوق والوسائل القانونية لمتابعة هذه المسألة.

وأضاف البيان: "تؤكد إدارة النادي اعتزازها الدائم بالدعم الكبير الذي يقدمه الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز لكرة القدم وكافة الألعاب وذلك استكمالاً لمسيرته الطويلة في هذا الكيان، والممتدة لأكثر من أربعة عقود، كواحد من أهم وألمع الشخصيات عبر تاريخ النادي الأهلي.