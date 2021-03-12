"الأرصاد" يحذِّر مدن الشرقية: عواصف رملية قادمة بعد ساعة

تؤدي إلى انعدام مستوى الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تحذيرًا لمدن منطقة الشرقية بقدوم عاصفة رملية، تؤدي إلى انعدام مستوى الرؤية الأفقية، ونشاط في الرياح السطحية.



وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا، وتبدأ الساعة العاشرة من مساء اليوم، وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح السبت.