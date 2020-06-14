أمر ملكي بتسمية 7 من أعضاء النيابة العامة أعضاءً بمجلسها لأربع سنوات

في سبيل تعزيز منظومة العدالة الناجزة في مرفقها وتطوير نظامها

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمره الكريم بتسمية سبعة من أعضاء النيابة العامة أعضاءً في مجلس النيابة العامة لمدة أربع سنوات.

وبهذه المناسبة، نوّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب رئيس مجلس النيابة العامة بأهمية صدور الأمر الملكي، وما تحظى به النيابة العامة من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في سبيل تعزيز منظومة العدالة الناجزة في مرفقها، وتطوير نظامها وترسيخ أعمالها القضائية بما يمكّنها من ممارسة اختصاصاتها باستقلال تام وفقاً لأحدث أنظمة النيابات القضائية عالمياً.

وقال: "إن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي دعماً لمجلس النيابة العامة في مباشرة أعماله المنصوص عليها نظاماً، كأول مجلس يحظى بشرف التسمية من خادم الحرمين الشريفين"، سائلاً المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، متمنياً التوفيق والإعانة لأعضاء المجلس في القيام بمسؤولياتهم وفقاً للتطلعات الكريمة.