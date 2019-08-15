"القاسم" يكرّم فرع "هلال الباحة"

كرم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور محمد عبد الله القاسم، رئيس فرع الهيئة بمنطقة الباحة، أثناء احتفال تكريم الهيئة، لأبطال الميدان بحج 1440هـ.



تسلّم التكريم مدير عام فرع الهلال الأحمر بالمنطقة، خالد محمد الغامدي، كأفضل ثاني فرع لتجهيز السيارات طبيًّا بحج 1440.