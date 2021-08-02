"الصحة" تدعو الطلاب والطالبات لأخذ لقاح كورونا قبل 8 أغسطس

ليتمكنوا من استكمال الجرعة الثانية قبل بدء العام الدراسي

دعت وزارة الصحة جميع الطلاب والطالبات إلى تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل تاريخ ٨ أغسطس؛ للتمكن من أخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت "الصحة"، أنه للضرورة يجب على الطلاب والطالبات المبادرة لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، مشيرة بأن المدة بين الجرعتين هي ثلاثة أسابيع.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد وزارة التعليم

7

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 07:55 PM

ليتمكنوا من استكمال الجرعة الثانية قبل بدء العام الدراسي

"الصحة" تدعو الطلاب والطالبات لأخذ لقاح كورونا قبل 8 أغسطس

فهد الغبيوي

الرياض

1 1,115

دعت وزارة الصحة جميع الطلاب والطالبات إلى تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل تاريخ ٨ أغسطس؛ للتمكن من أخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت "الصحة"، أنه للضرورة يجب على الطلاب والطالبات المبادرة لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، مشيرة بأن المدة بين الجرعتين هي ثلاثة أسابيع.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد وزارة التعليم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021