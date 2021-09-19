بريطاني ظل يعارض تلقي لقاحات "كورونا" حتى مات بالفيروس

ظل حتى الأسابيع الأخيرة يشارك جمهوره بمعلومات مغلوطة عن اللقاح

ظل خبير التمويل البريطاني السابق، آلان ستيل؛ من أبرز الوجوه التي ناهضت تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حتى تُوفي إثر مرض "كوفيد-19" الذي يسبّبه الفيروس.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ستيل (74 عاماً) كان معروفاً بآرائه المعارضة لتلقي اللقاح عبر حسابه بموقع "تويتر"، الذي يتابعه الآلاف، وظل حتى الأسابيع الأخيرة يشارك جمهوره بمعلوماتٍ لا أساس لها من الصحة عن المرض واللقاح.

لكن الشهر الماضي حدث شيء بدا غريباً، إذ أعلن إنه أُصيب بفيروس كورونا، وسرعان ما تدهورت حالته الصحية، وجرى وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، حيث فارق الحياة بعدها.

وقال في تغريدة: "ربما تستغربون لماذا أنا صامت. فأنا منذ أسبوعين أخوض معركة خاسرة مع كوفيد- 19".

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، انتقد ستيل في الماضي زوجة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون؛ لدعوتها الحوامل لتلقي اللقاح المضاد لكورونا.

وفي إحدى المرات، دعا المغرّدين الذين يتابعونه إلى مشاهدة فيديو يظهر كيف أن "الجائحة ليست جائحة بالنسبة إلى غير المطعمين".