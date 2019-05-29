فيتوريا: لا أهتم بمن سيلاقي النصر في الدور القادم

في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة زوباهان الإيراني

قال روي فيتوريا مدرب النصر هذه آخر مباراة لنا في دور المجموعات حيث إن المباراة بين فريقين قويين، وضمان التأهل لا يعني التفريط بنقاط .

وجاء حديث المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النصر أمام فريق زوباهان الإيراني ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2019.

وتابع وجودنا في البطولة منذ البداية من أجل الفوز في كل المباريات، بدايتنا كانت متعثرة في أول مباراتين ولكننا استطعنا العودة والتأهل.

وأضاف لدينا لاعبون مميزون وثقتي فيهم كبيرة، ولا أهتم بمن سنلاقي في الدور القادم، نحن كل تركيزنا الكامل على مباراة الغد وبعدها سنبدأ بالحسابات والتفكير.

من جانب آخر قال اللاعب خالد الغوينم نحن كلاعبين في نادي النصر ندخل للمباراة من أجل تحقيق الفوز والنقاط الثلاث .

وتابع نحن جئنا هنا لتطبيق تعليمات المدرب، المدرب طلب منا الفوز وتحقيق النقاط الثلاث وهذا ما سنعمل عليه غدًا، وكل اللاعبين في نادي النصر جاهزون دائمًا للمشاركة، وسنقدم كل ما نستطيع من أجل الفوز.