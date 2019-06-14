"الأرصاد" تنبّه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرّمة

تُصحب بتدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى التاسعة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة وأتربة مثارة تصحب بتدنٍّ في مدى الرؤية اليوم، على عددٍ من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرّمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل: العاصمة المقدّسة والجموم والقنفذة والكامل والليث وبحرة وجدة وخليص ورابغ، وتستمر حتى التاسعة مساءً.