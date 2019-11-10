وزير الحج يستعرض خدمات الحجاج والمعتمرين مع سفير قيرغيزستان

خلال لقاء ثنائي بمكة المكرمة

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بمكة المكرمة، سفير جمهورية قيرغيزستان لدى المملكة عبد اللطيف جمعة بايف، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط.



وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات العلاقة بالحجاج والمعتمرين القادمين من قيرغيزستان، والخدمات التي تقدمها الوزارة في سبيل العناية بضيوف الرحمن.



من جهته أعرب سفير جمهورية قيرغيزستان عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه من جهود لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج والعمرة.