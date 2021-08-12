كورونا في العراق.. 10243 إصابة جديدة و64 وفاة و9848 حالة شفاء

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 10243 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1751176 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 64 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 19466، فيما تم تسجيل 9848 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1566703 حالات.