أمطار متوسطة على "الحوية" بالطائف.. و"المدني" يتابع البلاغات الطارئة

شملت الأحياء السكنية والطرق السريعة

تشهد منطقة "الحوية" شمال محافظة الطائف، هطول أمطار متوسطة، شملت الأحياء السكنية وطريقي "السيل والرياض"، في ظل وجود فرق الدفاع المدني بالميدان؛ لمتابعة ومباشرة البلاغات الطارئة.



ودعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف، في أوقات سابقة، المواطنين والمسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.