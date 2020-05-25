تطبيق "توكلنا" يكشف عن خلل في بنيته التحتية

أكد التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص

أفاد تطبيق "توكلنا"، وهو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، بوجود خلل في البنية التحتية للتطبيق، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص.

وكتب التطبيق تغريدة عبر حسابه الرسمي بتوتير ‏‫‪@TawakkalnaApp جاء فيها: عزيزي مستخدم تطبيق "توكلنا"؛ نفيدكم بأنه قد حصل خلل في البنية التحتية للتطبيق ابتداءً من الساعة ١١:٣٠ ص هذا اليوم، مما أثر على قابلية استخدام الخدمة لدى بعض المستخدمين، علمًا بأنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص.