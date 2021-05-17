أثار موجة استياء.. الكويت تستدعي السفير التشيكي احتجاجاً على دعمه لإسرائيل

أكدت رفضها القاطع لتصرف "دوفراك"

استدعت وزارة الخارجية الكويتية سفير جمهورية تشيكيا مارتن دوفراك، اليوم (الاثنين) للاحتجاج على المنشور الذي نشره على حسابه الشخصي في موقع انستجرام، ودعم فيه إسرائيل.

وأكّدت الوزارة في بيان نقلته "فرانس 24"، رفضها القاطع واستهجانها الشديد لما بدر عن السفير مارتن دوفراك.

وشدد الوزارة على أن ذلك التصرف المرفوض وما يشكله من إساءة بالغة للمشاعر في دولة الكويت على المستويين الرسمي والشعبي لا يتناسب وطبيعة الوظيفة الدبلوماسية.

من ناحيته، أعرب " دوفراك" في بيان نشرته السفارة التشيكية في الكويت على "تويتر" عن اعتذاره.

وقال: "أشعر بالأسف الشديد على وضع العلم الإسرائيلي على صفحتي الشخصية الخاصة، الذي أثار غضبًا وسخطًا مفهومين لدى العديد من الأشخاص تجاه الوضع الحالي المأسوي للغاية في قطاع غزة".

وأضاف السفير: "لم يكن في نيتي مطلقًا التعبير عن أي شكل من أشكال عدم الاحترام تجاه الضحايا الفلسطينيين الأبرياء والمصابين الذين نشهد حاليًا خسارتهم مع أسفي البالغ لذلك، وأتقدم بالاعتذار لجميع الكويتيين والفلسطينيين".

وأثار سفير جمهورية تشيكيا لدى الكويت غضب الكويتيين، بعدما وضع إسرائيل على حسابه إلى جانب عبارة "أنا أقف مع إسرائيل" فوق عبارة أخرى هي "إسرائيل تتعرض لهجوم".

وخلّفت الصورة موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، دفعت السفير إلى حذفها من حسابه رغم أنّ التعليقات المطالبة بطرده من الكويت توالت على صوره الأخرى.

وكتب أحد المعلقين "غادر بلادنا. أنت غير مرحب بك هنا، أبدًا"، بينما كتب آخر "من المعيب أن تدعم دولة تقتل الأطفال".