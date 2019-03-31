شاهد.. مهرجان الزهور بينبع الصناعية يشرك الأطفال في فعالية ساعة الأرض

تفاعل الكثير منهم معها وأسهموا في نجاح تنفيذها برعاية "سبق"

نفذت اللجان التنفيذية لمهرجان الزهور والحدائق الثالث عشر بينيع الصناعية عددًا من الفعاليات التوعوية التي تحمل في مضمونها الحفاظ على البيئة؛ مواكبة لاحتفالات العالم بساعة الأرض والتي تفاعل معها العالم بإطفاء الأنوار.

ولم تقف مشاركة الزهور ساعة الأرض بإطفاء الأنوار، بل سعت لغرس تلك الثقافة في نفوس الأطفال من خلال عدد من الفعاليات التي تضمنت الرسم والتلوين والكتابة لشعار "ساعة الأرض" ومغزى تلك الرسالة فيما تفاعل الكثير من الأطفال مع تلك الفعاليات وأسهموا في نجاح تنفيذها بشكل متميز لفت انتباه زوار المهرجان.

يذكر أن ينبع الصناعية حازت على العديد من الجوائز عربيًا وعالميًا في مجال البيئة واستخدام أفضل النظم والتقنيات للحفاظ على البيئة.

وترعى "سبق" إعلاميًا مهرجان الزهور والحدائق بينبع الصناعية -الذي تستمر فعالياته حتى يوم الجمعة المقبل، ويتضمّن المزيد من الفعاليات والأركان والحدائق المتنوعة كحديقة الفراشات، وحديقة الطيور، والحيوانات النادرة، والحديقة المائية التي تضم عديد الأعمال الفنية الرائعة عن كيفية إعادة تدوير المخلفات المنزلية.