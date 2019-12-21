انتشار أمني ووجود مكثف لدوريات الأمن مع أول أيام الاختبارات

متابعة ورصد لمنع أية محاولات لتعكير صفو الاختبارات

تشرع دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة في تنفيذ خطتها الميدانية لاستقبال انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول، ومضاعفة جهودها حول الاختبارات التي تبدأ غدًا الأحد.

وأكد مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، العميد محمد السهيمي، أن فرق الدوريات الأمنية بالتنسيق مع التعليم حددت عددًا من المواقع التي تحتاج لتكثيف الوجود الأمني.

وأضاف: غدًا تنتشر دوريات الأمن الرسمية والسرية، وتتابع محيط المدارس، وترصد أي تحركات تحتاج لتدخل أو ضبط منعًا لحدوث أي محاولات قد تضر بمركبات الطلاب أثناء تأديتهم اختباراتهم.

واختتم حديثه سائلاً الله للطلاب أن يوفقهم في اختباراتهم، مناشدًا في الوقت ذاته أولياء الأمور متابعة ومراقبة أبنائهم بعد الانتهاء من الاختبارات، مع ضرورة حصولهم على نسخة من جدول اختبارات أبنائهم لمعرفة أوقات خروجهم.. متمنيًا لهم التوفيق والسلامة.