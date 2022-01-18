بالفيديو.. طفلة السنوات الست تحفظ القرآن كاملاً: لم أجد صعوبة في حفظه فهو كلام ربنا

والدتها تشرف على تدريسها ومتابعتها بحفظ وجه ونصف الوجه من الكتاب الكريم يوميًّا

رغم صغر سنها؛ فهي لم تتجاوز 6 سنوات، إلا أن الطفلة رغد بنت محمد تمكنت بدعم والديها من حفظ القرآن كاملاً، وذلك بحفظ ومراجعة صفحة ونصف الصفحة يوميًّا.

وأكدت لبرنامج الراصد أنها لم تجد صعوبة أو مشقة في حفظه "فهو كلام ربنا". وأشارت إلى أن والدتها هي من تشرف على تدريسها ومتابعتها بحفظ وجه ونصف الوجه من القرآن يوميًّا.

يُذكر بأن شقيقتها حنين مُنحت شهادة حفظ القرآن الكريم بتقدير ممتاز في عام 1442، وذلك في مدرسة هيلة المسائية التابعة لجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض.