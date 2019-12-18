مدير الجامعة يرعى حفل تكريم المترقين الثالث لأعضاء هيئة التدريس

شملت المترقين لرتبة "أستاذ" و"أستاذ مشارك" والمعينين على "أستاذ مساعد"

رعى مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، حفل تكريم المترقين السنوي للعام ١٤٤٠هـ إلى درجة أستاذ وأستاذ مشارك، والمعينين على درجة أستاذ مساعد من أعضاء هيئة التدريس، والذي أقامته وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بالمسرح الجامعي بالمدينة الجامعية.

حضر حفل التكريم وكلاء الجامعة ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي جامعة شقراء.

وفي كلمته بالحفل المعد بتلك المناسبة، هنأ وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبد الرحمن محمد الشهراني، المترقين على ذلك الإنجاز العلمي، وتميزهم في مجال الأبحاث العلمية التي نالت ثناء المحكمين من مختلف الجامعات السعودية والعالمية، ونشر بعضها في مجلات عالمية مصنفة ضمن قوائم (isi).

وقدم شكره لمدير الجامعة على رعاية المناسبة السنوية تكريمًا وتقديرًا لجهود الزملاء أعضاء هيئة التدريس، كما قدم شكره للعاملين في مجالس الأقسام والكليات ولجان التعيين والترقيات على ما يبذلونه من جهود في فحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس.

تلا ذلك كلمة المكرمين ألقاها الدكتور محمد بن عبدالعزيز الناجم، بدأها بقصيدة شعرية ثم قال: "في بلدٍ معطاء يقدر العالم ويكرم الباحث، في بيئة تنثر الدر في سبيل الإبداع، وتنير الدرب أمام طالبي العلم ورواد المعرفة، في وسط يشيع فيه روح البحث وينشر العلم شذاه، وتفوح رائحة أزهاره بالتقدير والتشجيع والتكريم، انطلقت جامعة شقراء المباركة، حثيثة الخطو واثقة الخطى، نحو التميز في الأبحاث وتقديم الابتكارات، يتقدمها معالي مديرها، تحف به كوكبة من الأساتذة الفضلاء، يشدون العزائم، ويبثون روح التنافس الشريف".

وأضاف: "هذه اللحظات الجميلة تغمرنا بوافر من السعادة ونحن نرى وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلة بوكيلها صاحب الخلق الدمث تحتفي بنا، ولا شك أن هذا التكريم له أثر في نفوسنا جميعًا، فهو دافع وحافز لنا لتقديم المزيد فلا وقوف في العلم، بل استمرار وعطاء".

وألقى مدير الجامعة كلمة بتلك المناسبة بارك فيها لجميع أعضاء هيئة التدريس المترقين، وحثهم على بذل مزيد من الجهد والعطاء لتحقيق رؤية الجامعة.

وفي الختام، كرّم الأسمري المترقين والمعينين من أعضاء هيئة التدريس، فيما كرّمت الدكتورة خلود الحساني المترقيات والمعينات من عضوات هيئة التدريس، والتقطت الصور التذكارية للمكرمين مع مدير الجامعة.