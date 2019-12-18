الجبير يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة الخارجية الكورية

على هامش أعمال الدورة التاسعة عشرة المشتركة المنعقدة بالرياض

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، في الرياض اليوم؛ وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ واه، وذلك في إطار أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة السعودية الكورية المشتركة المنعقدة في مدينة الرياض.



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك.



حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا الجنوبية رياض بن أحمد المباركي.