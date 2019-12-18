طقس نهاية الأسبوع في توقعات "الزعاق": أجواء باردة فانتبهوا

قال: انخفاض متدنٍّ لدرجات الحرارة خاصة آخر الليل بمناطق عدة

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن إجازة نهاية الأسبوع ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة وخاصة في الشمالية والوسطى.

وقال عبر حسابه في "تويتر" عن إجازة هذا الأسبوع: "انخفاض متدنٍّ لدرجات الحرارة خاصة في آخر الليل على المناطق #الشمالية #الشرقية #الوسطى، نواحي #طريف #عرعر #تبوك #الجوف #حائل #القصيم #الزلفي #الغاط #المجمعة #شقراء #الرياض #الصمان #الدوادمي، وعلى المتنزهين التنبه لذلك".