اعتداء مسلَّح على سعوديَّيْن في تركيا.. والسفارة تحذِّر

أحدهما أُصيب بطلق ناري.. وأمتعتهما تعرَّضت للسرقة

تعرَّض مواطنان لاعتداء مسلح في تركيا، نتج منه إصابة أحدهما بطلق ناري، وسرقة أمتعتهما الشخصية، وذلك أثناء وجودهما في أحد الكافيهات بمنطقة شيشلي في إسطنبول.

ومقابل ذلك دعت السفارة السعودية في تركيا المواطنين والمواطنات الموجودين في مدينة إسطنبول إلى أخذ الحيطة والحذر، كما نصحت عبر بيان لها، تضمن نشر هذه الواقعة، بعدم ارتياد منطقتَي "تقسيم - وشيشلي" بعد غروب الشمس.