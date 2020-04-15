"آل موسى" يوضح لـ"سبق" قرار حماية السعوديين مع ربّ العمل في أزمة كورونا

"التنمية البشرية "تضيف المادة "41" لاستقرار سوق العمل

تساءل الكثيرون من العاملين في القطاع الخاص حيال حقوقهم وعقود عملهم إبان تداعيات أزمة كورونا بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إضافة المادة "41" إلى لائحتها في نظام العمل مؤخراً؛ حيث تهدف الوزارة من خلالها إلى استقرار سوق العمل في المملكة، ودعم المنشآت والعاملين فيها.



ووضع القرار حماية قصوى للسعوديين في فقرة أساسية منه لا تسمح لصاحب العمل بإنهاء العقد إذا ثبت أنه قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، ومن ذلك نظام "ساند" لتعويض أجور العاملين السعوديين. وبالتالي المنشأة التي حصلت على "ساند" لا يمكنها فصل السعوديين وفقًا للقوة القاهرة، أما المنشأة التي لم تقدم أو تستفد من "ساند" فلا يمكنها اللجوء للفصل لعدم تحقق القوة القاهرة.



"سبق" توجهت بالتساؤل للمستشار القانوني المحامي عبدالمجيد بن يحيى آل موسى، الذي أكد أنه في ظل تداعيات جائحة كورونا (كوفيد -19) وما خلفته من آثار اقتصادية لاسيما على إيرادات وأنشطة منشآت القطاع الخاص؛ مما حدا بالبعض منها إلى إنهاء عقود عاملين؛ أو تخفيض أجور آخرين؛ أو إلزام آخرين بإجازة بدون أجر؛ نتيجة للإجراءات الوقائية الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة -سددها الله- لمواجهة تلك الجائحة.



وأضاف آل موسى أنه من المهم قبل الإجابة عن هذه التساؤلات التوضيح -قانونيًّا- بأن العلاقة العقدية بين صاحب العمل والعامل عبارة عن التزام عقدي متبادل بينهما، يلتزم -بموجبه- صاحب العمل بمنح العامل أجرًا شهريًّا مقابل قيام العامل بأداء مهام وواجبات محدّدة، ويترتب على إخلال أحدهما بأيٍّ من التزاماته في مواجهة الآخر؛ تحمل المسؤولية القانونية متى تحققت أركانها الثلاثة: (الفعل، سبب الفعل بمحض الإرادة، النتيجة)؛ فمثلًا لو أن العامل غاب عن العمل (الفعل)، وكان غيابه بمحض إرادته (سبب الفعل)، وترتب على ذلك تخلف العامل عن أداء مهامه وواجباته (النتيجة)؛ فعليه يتحمل العامل المسؤولية القانونية في مواجهة صاحب العمل.



وأفاد بأنه ينبغي التفريق بين فئتين من القطاعات الخاصة؛ تلك التي تسببت الجائحة في توقف إيراداتها ونشاطاتها كليًّا، وتلك التي تسبّبت الجائحة في توقف إيراداتها ونشاطاتها جزئيًّا؛ إذ إن القطاعات الخاصة التي توقفت إيراداتها ونشاطاتها كليًّا؛ ينطبق عليها وصف القوة القاهرة لهذه الجائحة في القانون؛ لتحقق شروطها الآتية: أن يكون الحادث بسبب خارجي لا يد لصاحب العمل فيه، وأن يكون الحادث غير متوقع الحدوث قبل إبرام العلاقة العقدية، وأن يؤدي الحادث إلى استحالة تنفيذ صاحب العمل لالتزاماته.



وأشار آل موسى إلى أن القطاعات الخاصة التي توقفت إيراداتها ونشاطاتها جزئيًّا ينطبق عليها وصف الظروف الطارئة لهذه الجائحة في القانون؛ لتحقق شروطها الآتية: أن يكون الحادث بسبب خارجي لا يد لصاحب العمل فيه، وأن يكون الحادث غير متوقع الحدوث قبل إبرام العلاقة العقدية، وأن يؤدي الحادث إلى إرهاق صاحب العمل لتنفيذ كامل التزاماته.



وواصل بقوله: بالنظر إلى تلك الشروط؛ نجد أنها تتناول ركن (سبب الفعل)؛ على اعتبار أنه لم يكن بمحض إرادة صاحب العمل؛ وهو ما يترتب عليه إعفاؤه من المسؤولية القانونية في حال إخلاله بالتزاماته العقدية؛ بسبب القوة القاهرة؛ ومنحه الحق في إنهاء عقد العامل مباشرة؛ أو اتخاذ أي قرار بحق العامل دون إنهاء العقد؛ سواء أكان بتخفيض أجر العامل الشهري؛ أو إلزامه بمنحه إجازة بدون أجر، أو إيقاف عقده مؤقتًا؛ عملًا بقاعدة (من باب أولى).



وختم آل موسى: كما يترتب عليه إعفاؤه من جزء من المسؤولية القانونية في حال إخلاله بالتزاماته العقدية؛ بسبب الظروف الطارئة؛ ومنحه الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية من جانب، وإيراداته المالية التي يتحصّل عليها من نشاطه من جانب آخر، أو تقليص عدد العاملين بإغلاق الفروع -نهائيًّا- التي يعملون فيها، أو إعادة جدولة مواعيد العمل أسبوعيًّا أو شهريًّا وتخفيض الأجر الشهري على هذا الاعتبار، أو أي خيار آخر فيما دون إنهاء العقد مباشرة؛ عملًا بقاعدة (لا ضرر ولا ضرار).